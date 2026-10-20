Erste Schätzungen: CF Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CF Industries wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,19 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,64 Prozent auf 1,77 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,98 USD, gegenüber 8,97 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 8,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,08 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at