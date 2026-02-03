CF Industries Holdings Aktie
WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: CF Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CF Industries wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,43 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CF Industries noch 1,89 USD je Aktie eingenommen.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CF Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,78 Milliarden USD aus.
18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,90 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 6,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 6,97 Milliarden USD, gegenüber 5,94 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CF Industries Holdings Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: CF Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CF Industries von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 startet im Minus (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CF Industries-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CF Industries-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu CF Industries Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|CF Industries Holdings Inc
|76,02
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.