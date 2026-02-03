CF Industries Holdings Aktie

CF Industries Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: CF Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CF Industries wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,43 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CF Industries noch 1,89 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CF Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,78 Milliarden USD aus.

18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,90 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 6,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 6,97 Milliarden USD, gegenüber 5,94 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu CF Industries Holdings Inc

Analysen zu CF Industries Holdings Inc

Aktien in diesem Artikel

CF Industries Holdings Inc 76,02 -0,28% CF Industries Holdings Inc

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
