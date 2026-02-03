Erste Schätzungen: CF Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CF Industries wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,43 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CF Industries noch 1,89 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CF Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,78 Milliarden USD aus.

18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,90 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 6,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 6,97 Milliarden USD, gegenüber 5,94 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at