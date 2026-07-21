Erste Schätzungen: CF Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CF Industries wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,68 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 30,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,89 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CF Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,46 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 16,98 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,97 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,53 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at