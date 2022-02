Erste Schätzungen: CGG (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CGG (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,010 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll CGG (spons ADRs) nach der Prognose von 1 Analyst 314,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 44,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 217,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,181 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,530 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 930,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 886,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at