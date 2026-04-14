Erste Schätzungen: CH Robinson Worldwide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CH Robinson Worldwide stellt voraussichtlich am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,24 USD je Aktie gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,05 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CH Robinson Worldwide für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,02 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,03 USD aus. Im Vorjahr waren 4,83 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 16,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at