C.H. Robinson Worldwide Aktie

C.H. Robinson Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Historisch
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CH Robinson Worldwide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CH Robinson Worldwide stellt voraussichtlich am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,24 USD je Aktie gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,05 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CH Robinson Worldwide für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,02 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,03 USD aus. Im Vorjahr waren 4,83 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 16,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.

mehr Nachrichten