Erste Schätzungen: CH Robinson Worldwide vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CH Robinson Worldwide wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 25 Analysten von einem Gewinn von 1,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll CH Robinson Worldwide nach den Prognosen von 20 Analysten im Schnitt 3,97 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,18 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,98 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,86 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 16,29 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,72 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at