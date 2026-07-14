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WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CH Robinson Worldwide zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CH Robinson Worldwide präsentiert voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 23 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CH Robinson Worldwide noch 1,26 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,16 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,83 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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