Erste Schätzungen: Champion Iron legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Champion Iron äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,017 AUD je Aktie gegenüber 0,060 AUD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 439,2 Millionen AUD – das würde einem Abschlag von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 439,5 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,295 AUD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,350 AUD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,02 Milliarden AUD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,94 Milliarden AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at