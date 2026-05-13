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13.05.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Champion Iron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Champion Iron wird voraussichtlich am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,055 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 423,0 Millionen AUD gegenüber 472,3 Millionen AUD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 AUD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,300 AUD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,83 Milliarden AUD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,77 Milliarden AUD waren.

Redaktion finanzen.at

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