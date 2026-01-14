Champion Iron Aktie
Erste Schätzungen: Champion Iron öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Champion Iron wird voraussichtlich am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,096 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Champion Iron ein EPS von 0,000 AUD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 32,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 398,1 Millionen AUD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 527,6 Millionen AUD aus.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,394 AUD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,300 AUD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,98 Milliarden AUD, gegenüber 1,77 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum.
