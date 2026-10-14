Champion Iron Aktie
WKN DE: A111EF / ISIN: AU000000CIA2
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Champion Iron öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Champion Iron wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,001 AUD aus. Im letzten Jahr hatte Champion Iron einen Gewinn von 0,120 AUD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Champion Iron in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 438,6 Millionen AUD im Vergleich zu 547,2 Millionen AUD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,138 AUD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,350 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 1,82 Milliarden AUD, gegenüber 1,94 Milliarden AUD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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