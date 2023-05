Erste Schätzungen: Champion Iron stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Champion Iron präsentiert in der voraussichtlich am 31.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,221 AUD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 16,60 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,265 AUD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Champion Iron 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 505,6 Millionen AUD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 38,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Champion Iron 366,0 Millionen AUD umsetzen können.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,478 AUD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,17 AUD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 1,54 Milliarden AUD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,61 Milliarden AUD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at