Erste Schätzungen: Changjiang Jinggong Steel Building (Group) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) wird voraussichtlich am 18.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,077 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 16,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 5,41 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,45 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,320 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,260 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 21,39 Milliarden CNY, gegenüber 18,47 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at