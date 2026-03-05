Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Aktie
Erste Schätzungen: Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems wird voraussichtlich am 20.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,75 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems 1,52 CNY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 5,86 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 45,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems einen Umsatz von 4,03 Milliarden CNY eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,82 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 4,95 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 15,78 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 13,22 Milliarden CNY.
