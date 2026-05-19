ChargePoint Holdings Aktie
WKN DE: A41CHV / ISIN: US15961R3030
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19.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ChargePoint gewährt Anlegern Blick in die Bücher
ChargePoint veröffentlicht voraussichtlich am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,896 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,00 Prozent erhöht. Damals waren -2,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,05 Prozent auf 95,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -7,130 USD, gegenüber -9,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 420,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 411,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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