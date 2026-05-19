ChargePoint Holdings Aktie

ChargePoint Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CHV / ISIN: US15961R3030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ChargePoint gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ChargePoint veröffentlicht voraussichtlich am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,896 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,00 Prozent erhöht. Damals waren -2,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,05 Prozent auf 95,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -7,130 USD, gegenüber -9,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 420,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 411,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ChargePoint Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu ChargePoint Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ChargePoint Holdings Inc Registered Shs 5,42 -1,01% ChargePoint Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:21 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt wird am Dienstag leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte etwas nachgeben. Die Börsen in Asien finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen