Charles River Laboratories International Aktie

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WKN: 939391 / ISIN: US1598641074

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Charles River Laboratories International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Charles River Laboratories International wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,74 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Charles River Laboratories International 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 976,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,11 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,910 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,85 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,02 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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