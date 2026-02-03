Erste Schätzungen: Charles River Laboratories International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Charles River Laboratories International lädt voraussichtlich am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Charles River Laboratories International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -4,220 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 987,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,00 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,24 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,200 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 4,01 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at