Charles River Laboratories International Aktie

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WKN: 939391 / ISIN: US1598641074

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Charles River Laboratories International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Charles River Laboratories International wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Charles River Laboratories International 1,10 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 960,4 Millionen USD – ein Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Charles River Laboratories International 1,00 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,910 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,92 Milliarden USD, gegenüber 4,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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