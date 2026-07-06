Erste Schätzungen: Charles Schwab gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Charles Schwab stellt voraussichtlich am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,51 USD. Dies würde einem Zuwachs von 39,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Charles Schwab 1,08 USD je Aktie vermeldete.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,82 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,75 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,65 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 27,16 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 27,68 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at