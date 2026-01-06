Erste Schätzungen: Charles Schwab zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Charles Schwab lädt voraussichtlich am 21.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,36 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 44,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,940 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,23 Milliarden USD – ein Minus von 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Charles Schwab 6,65 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,83 USD im Vergleich zu 2,99 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 23,82 Milliarden USD, gegenüber 26,00 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at