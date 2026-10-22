Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Charter A präsentiert Quartalsergebnisse
Charter A gibt voraussichtlich am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,52 USD gegenüber 8,34 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 40,79 USD aus. Im Vorjahr waren 36,21 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 54,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 54,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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