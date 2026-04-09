Erste Schätzungen: Charter A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Charter A präsentiert voraussichtlich am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 9,93 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Charter A ein EPS von 8,42 USD je Aktie vermeldet.

16 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 13,56 Milliarden USD gegenüber 13,74 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,30 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 43,26 USD im Vergleich zu 36,21 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 55,24 Milliarden USD, gegenüber 54,77 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at