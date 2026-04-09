Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|
09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Charter A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Charter A präsentiert voraussichtlich am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 9,93 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Charter A ein EPS von 8,42 USD je Aktie vermeldet.
16 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 13,56 Milliarden USD gegenüber 13,74 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,30 Prozent.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 43,26 USD im Vergleich zu 36,21 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 55,24 Milliarden USD, gegenüber 54,77 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Charter A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
07.04.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
03.04.26
|S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charter A-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
31.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit sattem Kursplus (finanzen.at)
|
31.03.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
31.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.03.26
|S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|188,68
|-0,62%