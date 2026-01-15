Erste Schätzungen: Charter A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Charter A wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 9,87 USD aus. Im letzten Jahr hatte Charter A einen Gewinn von 10,11 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Charter A nach den Prognosen von 18 Analysten im Schnitt 13,74 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,93 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,37 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 34,97 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 54,91 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 55,09 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at