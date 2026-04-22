Chatham Lodging Trust Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A1CW27 / ISIN: US16208T1025

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chatham Lodging Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chatham Lodging Trust präsentiert voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,180 USD. Dies würde einen Verlust von 1700 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Chatham Lodging Trust -0,010 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 65,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,140 USD im Vergleich zu 0,140 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 301,3 Millionen USD, gegenüber 295,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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