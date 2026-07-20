Chatham Lodging Trust Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A1CW27 / ISIN: US16208T1025
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chatham Lodging Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Chatham Lodging Trust veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Chatham Lodging Trust noch 0,070 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 82,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 80,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,080 USD im Vergleich zu 0,140 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 313,3 Millionen USD, gegenüber 295,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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