Erste Schätzungen: Check Point Software legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Check Point Software wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

35 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,40 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,35 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,71 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 32 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 672,6 Millionen USD – ein Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Check Point Software 637,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 36 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,43 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,62 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 33 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,89 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at