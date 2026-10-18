Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Check Point Software präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Check Point Software wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
35 Analysten schätzen, dass Check Point Software für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,28 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Check Point Software nach den Prognosen von 32 Analysten im Schnitt 672,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 677,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 36 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,44 USD, gegenüber 9,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 33 Analysten durchschnittlich auf 2,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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