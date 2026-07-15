Erste Schätzungen: Check Point Software stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Check Point Software wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

35 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

32 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,54 Prozent auf 675,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 665,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,42 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,62 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 34 Analysten von durchschnittlich 2,81 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at