WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Check Point Software zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Check Point Software präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 34 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Check Point Software noch ein Gewinn pro Aktie von 2,30 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 30 Analysten von einem Zuwachs von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 746,4 Millionen USD gegenüber 703,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 35 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,27 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,46 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,73 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,57 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Check Point Software Ltd.

Analysen zu Check Point Software Ltd.

