WKN DE: A3CQUU / ISIN: SE0015810502

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Checkincom Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Checkincom Group Registered stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,070 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,240 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 17,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,2 Millionen SEK umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,500 SEK je Aktie, gegenüber -0,640 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 72,0 Millionen SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 77,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

