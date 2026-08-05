Cheffelo AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QRYM / ISIN: SE0015556873
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cheffelo Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Cheffelo Registered wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,39 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,34 SEK je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 318,9 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 21,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 261,7 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,51 SEK, gegenüber 4,47 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,34 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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