Cheffelo AB Registered Shs Aktie

Cheffelo AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QRYM / ISIN: SE0015556873

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cheffelo Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cheffelo Registered präsentiert in der voraussichtlich am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Cheffelo Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,039 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Cheffelo Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 287,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 266,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 8,01 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,13 SEK je Aktie, gegenüber 4,47 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,35 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 1,19 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cheffelo AB Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Cheffelo AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cheffelo AB Registered Shs 8,84 -1,67% Cheffelo AB Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen