Erste Schätzungen: Cheffelo Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cheffelo Registered wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,18 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,93 SEK je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 322,7 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 296,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,10 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 2,56 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,06 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at