Cheffelo AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QRYM / ISIN: SE0015556873
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Cheffelo Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cheffelo Registered wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,18 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,93 SEK je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 322,7 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 296,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,10 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 2,56 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,06 Milliarden SEK waren.
