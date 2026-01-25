Chegg Aktie
WKN DE: A1W4ER / ISIN: US1630921096
|
25.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chegg verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Chegg stellt voraussichtlich am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,103 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 50,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 143,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Chegg für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 71,0 Millionen USD aus.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,062 USD im Vergleich zu -8,100 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 375,3 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 617,6 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
