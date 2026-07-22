Erste Schätzungen: Chegg zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chegg wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chegg noch ein Verlust pro Aktie von -0,330 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 52,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 105,1 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 49,5 Millionen USD aus.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,100 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 205,5 Millionen USD, gegenüber 376,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at