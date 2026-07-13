Erste Schätzungen: Chemed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chemed öffnet voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,60 USD. Dies würde einem Zuwachs von 56,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Chemed 3,57 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,47 Prozent auf 665,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 618,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 24,34 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 18,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,69 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at