Erste Schätzungen: Chemed legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chemed wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,02 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,98 Prozent auf 659,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Chemed noch 640,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 22,15 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 19,89 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,55 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,43 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

