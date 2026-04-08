Erste Schätzungen: Chemed stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chemed wird voraussichtlich am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 649,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 646,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 23,88 USD, gegenüber 18,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at