Erste Schätzungen: Chemical Works of Richter Gedeon gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chemical Works of Richter Gedeon wird sich voraussichtlich am 28.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 135,58 HUF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 116,00 HUF je Aktie vermeldet.

Chemical Works of Richter Gedeon soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168,96 Milliarden HUF abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,39 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 643,07 HUF. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 563,00 HUF einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 601,84 Milliarden HUF aus, nachdem im Zeitraum zuvor 566,78 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at