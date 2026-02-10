Erste Schätzungen: Chemtrade Logistics legt Quartalsergebnis vor

Chemtrade Logistics wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,220 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 471,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 446,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,15 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,07 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,96 Milliarden CAD, gegenüber 1,79 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

