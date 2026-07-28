Erste Schätzungen: Chemtrade Logistics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chemtrade Logistics wird sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,276 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 206,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Chemtrade Logistics 0,090 CAD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 540,4 Millionen CAD gegenüber 496,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,41 CAD, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,17 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,00 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at