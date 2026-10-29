Erste Schätzungen: Chemtrade Logistics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chemtrade Logistics wird voraussichtlich am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,477 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Chemtrade Logistics ein EPS von 0,380 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 613,9 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 15,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Chemtrade Logistics einen Umsatz von 532,8 Millionen CAD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 1,22 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,26 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,00 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net