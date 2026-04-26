Erste Schätzungen: Chemtrade Logistics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chemtrade Logistics wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,269 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 520,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 466,3 Millionen CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 CAD, gegenüber 1,22 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,16 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,00 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at