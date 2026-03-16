Erste Schätzungen: Chengdu Xgimi Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chengdu Xgimi Technology A wird voraussichtlich am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,920 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 60,68 Prozent verringert. Damals waren 2,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,14 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,71 CNY im Vergleich zu 1,75 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,57 Milliarden CNY, gegenüber 3,38 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at