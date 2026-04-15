Erste Schätzungen: Chengdu Xgimi Technology A präsentiert Quartalsergebnisse

Chengdu Xgimi Technology A stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,540 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 CNY je Aktie erzielt worden.

Chengdu Xgimi Technology A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 868,7 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 809,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,04 CNY, gegenüber 2,13 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 3,86 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,46 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at