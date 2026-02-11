Cheniere Energy Aktie

Cheniere Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580884 / ISIN: US16411R2085

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Cheniere Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cheniere Energy wird voraussichtlich am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cheniere Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 4,33 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,36 Prozent auf 5,50 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,21 USD, gegenüber 14,20 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 19,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 15,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

