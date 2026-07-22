Cheniere Energy Aktie
WKN: 580884 / ISIN: US16411R2085
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cheniere Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cheniere Energy wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cheniere Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,01 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,30 USD je Aktie gewesen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,88 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,54 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,665 USD im Vergleich zu 24,13 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 22,37 Milliarden USD, gegenüber 19,63 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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