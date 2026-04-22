Erste Schätzungen: Cheniere Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cheniere Energy wird voraussichtlich am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,29 USD gegenüber 1,57 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,96 USD, gegenüber 24,13 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 22,03 Milliarden USD im Vergleich zu 19,63 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at