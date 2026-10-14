Cheniere Energy Aktie
WKN: 580884 / ISIN: US16411R2085
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cheniere Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cheniere Energy wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cheniere Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 4,75 USD in den Büchern gestanden.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,34 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cheniere Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,36 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 24,13 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 22,75 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 19,63 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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