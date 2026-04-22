Erste Schätzungen: Chesapeake Utilities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chesapeake Utilities lässt sich voraussichtlich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chesapeake Utilities die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chesapeake Utilities noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,58 Prozent auf 345,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 298,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,50 USD im Vergleich zu 5,97 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD, gegenüber 930,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at